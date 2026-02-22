All' Arena di Verona lo show della cerimonia di chiusura dei giochi olimpici
L'Arena di Verona ospita per la prima volta una cerimonia di chiusura olimpica, con il palco che si estende sull’intera superficie del parterre. La scelta deriva dall’ispirazione delle onde create da una goccia d’acqua, creando un effetto visivo unico. La scena coinvolge artisti e spettatori, rendendo l’evento memorabile. La disposizione innovativa del palco rivoluziona le tradizionali configurazioni sceniche dell’arena. La serata prosegue con spettacoli e momenti di festa, attirando un pubblico numeroso.
AGI - Per la prima volta nella storia dell' Arena di Verona il palcoscenico occupa l'intera superficie del parterre, con una forma ispirata ai riverberi creati da una goccia d'acqua che cade. Si apre cosi' "Beauty in action", la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Presenti tra il pubblico anche la premier Giorgia Meloni, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, i ministri Matteo Salvini e Andrea Abodi, il governatore della Lombardia Attilio Fontana, il presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il governatore del Veneto Alberto Stefani e l'ex governatore Luca Zaia. 🔗 Leggi su Agi.it
L'Arena di Verona, con la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali, accede i riflettori sulla “città di Romeo e Giulietta”. Un gioiello stratificato di epoche, architetture e memorie, ad alta densità artisticaIl 22 febbraio 2026, l’Arena di Verona ospita la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina.
LIVE Cerimonia di Chiusura, Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA: lo show finale all’Arena di VeronaLa cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026 si svolge all’Arena di Verona, dopo che il maltempo ha spinto l’evento all’interno.
BEAUTY IN ACTION: L'ARENA SI TRASFORMA PER LA CERIMONIA DI CHIUSURA DI MILANO-CORTINA | 07/11/2025
Milano-Cortina 2026, all’Arena di Verona la cerimonia di chiusura nel segno della bellezzaStasera all’Arena di Verona la cerimonia di chiusura È l’Arena di Verona lo scenario della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, in programma stasera alle 20.20 con diretta tv ... msn.com
Diretta Milano Cortina 2026 Cerimonia di Chiusura LIVE: si conclude un'edizione da record per l'ItaliaLa diretta della Cerimonia di Chiusura di Milano Cortina 2026: live dall'Arena di Verona dove si consumerà l'ultimo atto delle Olimpiadi ... sport.virgilio.it
Who said Arena di Verona #MilanoCortina2026 #ClosingCeremony #Olympics #BeautyInAction x.com
Lo spettacolo «Beauty in Action» in scena dalle 20,30 all’Arena di Verona con Roberto Bolle, Gabry Ponte, Achille Lauro e Benedetta Porcaroli - facebook.com facebook