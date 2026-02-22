All' Arena di Verona lo show della cerimonia di chiusura dei giochi Issato il tricolore e
All'Arena di Verona, il palco della cerimonia di chiusura dei giochi si estende ora sull'intera superficie del parterre, creando un effetto visivo che richiama le increspature di una goccia d'acqua. Questa novità nasce dall’esigenza di offrire uno spettacolo più coinvolgente e immersivo ai partecipanti. La decisione di coprire tutto lo spazio della storica arena rappresenta un cambiamento significativo nel modo di allestire gli eventi. La scena si prepara a ricevere i protagonisti della serata.
AGI - Per la prima volta nella storia dell' Arena di Verona il palcoscenico occupa l'intera superficie del parterre, con una forma ispirata ai riverberi creati da una goccia d'acqua che cade. Si apre cosi' "Beauty in action", la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Presenti tra il pubblico anche la premier Giorgia Meloni, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, i ministri Matteo Salvini e Andrea Abodi, il governatore della Lombardia Attilio Fontana, il presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il governatore del Veneto Alberto Stefani e l'ex governatore Luca Zaia. 🔗 Leggi su Agi.it
All'Arena di Verona lo show della cerimonia di chiusura dei giochi olimpiciL'Arena di Verona ospita per la prima volta una cerimonia di chiusura olimpica, con il palco che si estende sull’intera superficie del parterre.
LIVE Cerimonia di Chiusura, Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA: lo show finale all’Arena di VeronaLa cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026 si svolge all’Arena di Verona, dopo che il maltempo ha spinto l’evento all’interno.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Achille Lauro, show in mondovisione all'Arena di Verona per la chiusura dei Giochi. Ma il biglietto meno caro costa 950 euro; Conto alla rovescia all'Arena di Verona per la cerimonia di chiusura dei Giochi; Milano Cortina, finale all’Arena di Verona con lo show di Gabry Ponte; Fondazione Arena a Cortina con Marco Balich e Giovanni Andrea Zanon.
Diretta Milano Cortina 2026 Cerimonia di Chiusura LIVE: apertura con l'Opera, poi i medagliati italianiLa diretta della Cerimonia di Chiusura di Milano Cortina 2026: live dall'Arena di Verona dove si consumerà l'ultimo atto delle Olimpiadi ... sport.virgilio.it
All'Arena di Verona lo show della cerimonia di chiusura dei giochi olimpiciAGI - Per la prima volta nella storia dell'Arena di Verona il palcoscenico occupa l'intera superficie del parterre, con una forma ispirata ai riverberi creati da una goccia d'acqua che cade. Si apre c ... msn.com
Milano-Cortina, la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona (aggiornamenti) - facebook.com facebook
Tutti gli aggiornamenti dall’Arena di Verona tinyurl.com/MC26-Chiusura-… #SkySport #MilanoCortina2026 x.com