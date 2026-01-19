‘Il Fascismo e noi’ il 27 la presentazione del libro di Roberto Esposito
Il 27 si terrà la presentazione del libro di Roberto Esposito,
Tempo di lettura: 2 minuti Anche nel 2026 proseguono gli incontri della “Scuola di cultura solidale” a Scampia: presentazioni di libri orientate a sensibilizzare la cittadinanza di Napoli nel condividere una cultura consapevole dell’urgenza della solidarietà sociale. La scelta di ospitare le presentazioni, in presenza degli autori, a Scampia, è dettata dalla volontà di posizionarsi in un luogo emblematico di emarginazione sociale. Il prossimo martedì 2 gennaio, alle ore 18:45, presenteremo il libro “ Il Fascismo e noi. Una interpretazione filosofica ” (Einaudi, 2025). La presentazione avverrà in presenza dell’Autore, Roberto Esposito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
