Il 27 si terrà la presentazione del libro di Roberto Esposito,

Tempo di lettura: 2 minuti Anche nel 2026 proseguono gli incontri della “Scuola di cultura solidale” a Scampia: presentazioni di libri orientate a sensibilizzare la cittadinanza di Napoli nel condividere una cultura consapevole dell’urgenza della solidarietà sociale. La scelta di ospitare le presentazioni, in presenza degli autori, a Scampia, è dettata dalla volontà di posizionarsi in un luogo emblematico di emarginazione sociale. Il prossimo martedì 2 gennaio, alle ore 18:45, presenteremo il libro “ Il Fascismo e noi. Una interpretazione filosofica ” (Einaudi, 2025). La presentazione avverrà in presenza dell’Autore, Roberto Esposito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Il Fascismo e noi’, il 27 la presentazione del libro di Roberto Esposito

Leggi anche: Presentazione del libro 'Il fascismo totalitario e trasformista'

La presentazione del libro di don Roberto Faccenda

Il 2024 a Salerno ospiterà la presentazione del libro di don Roberto Faccenda, un’occasione per approfondire il rapporto tra spiritualità, cultura e temi contemporanei. L’evento offre uno spazio di riflessione e confronto, con l’obiettivo di promuovere un dialogo aperto e sincero su questioni che coinvolgono la vita quotidiana e il senso dell’esistenza. Un momento importante per chi desidera avvicinarsi a questi argomenti in modo autentico e rispettoso.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Cittadinanza a Mussolini, il sindaco: "Via il prima possibile. Nulla di onorevole nel fascismo". Demarchi (Patt): "A sinistra antifascismo quando conviene" - Stiamo parlando della dittatura che ha portato l'Italia nell'abisso, nel punto più basso della propria storia. ildolomiti.it