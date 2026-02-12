Tra cattolicesimo e liberalismo Dario Antiseri sconvolse la cultura filosofica e politica italiana

Dario Antiseri, noto filosofo e pensatore italiano, è morto ieri all’età di 83 anni. La sua lunga carriera ha segnato la cultura filosofica e politica nel nostro paese. Antiseri, nato a Foli, aveva scritto con Giovanni Reale un famoso manuale di Storia della filosofia, usato in molte università. La sua visione tra cattolicesimo e liberalismo ha spesso provocato discussioni e ha influenzato generazioni di studenti e studiosi. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo intellettuale italiano.

Infaticabile divulgatore per scelta, è stato il principale artefice della fortuna di Popper in Italia, così come di altri pensatori sconosciuti e per lo più fraintesi. Quel che ha fatto non sarà vano Nel ricordarlo, la commozione e il dolore rendono difficile distinguere l'amico dallo studioso. Ma ora è il momento di parlare dello studioso. Anzitutto per dire che pochi tra i filosofi italiani della sua generazione hanno avuto pari influenza sulla nostra vita culturale. Per rendersene conto basti pensare che il nome di Antiseri viene giustamente collegato a quello di Karl R. Popper che, dopo aver vinto difficili battaglie e ostracismi di molti editori, maestri e colleghi, riuscì finalmente, negli anni Ottanta, a far pubblicare in Italia.

