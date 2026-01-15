Vende alimenti e bevande senza licenza multato ambulante

Giovedì 15 gennaio 2026, la polizia locale di Sestri Ponente ha effettuato un intervento in diverse vie dell'area, tra cui via Travi, via Menotti e via Biancheri. L'operazione ha riguardato un ambulante che vendeva alimenti e bevande senza licenza, in un contesto di segnalazioni da parte dei residenti riguardo a pratiche irregolari. L’attività si inserisce in un più ampio controllo sulla vendita ambulante nella zona.

Nel corso della mattina di giovedì 15 gennaio 2026 la polizia locale è intervenuta tra via Travi, via Menotti e via Biancheri a Sestri Ponente, area più volte segnalata dai residenti per episodi di irregolarità. Durante il controllo gli agenti hanno individuato una persona, che, utilizzando un autocarro refrigerato, vendeva generi alimentari e bevande senza possedere la licenza per il commercio itinerante. Al termine degli accertamenti all'uomo è stata quindi elevata una sanzione di 5mila euro. "Questi interventi - ha dichiarato l'assessore alla Sicurezza urbana e Polizia Locale del Comune di Genova, Arianna Viscogliosi - sono il frutto di un lavoro costante sul territorio e della preziosa collaborazione dei cittadini. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

