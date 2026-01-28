Etichette non tradotte in italiano Multato negozio etnico

La Polizia Locale di Ravenna ha sequestrato 120 prodotti in un negozio etnico e multato il titolare. Durante un controllo, gli agenti hanno trovato merce con etichette non tradotte in italiano. La sanzione ammonta a 2 mila euro. Operazione che punta a tutelare i consumatori e a far rispettare le norme.

Un controllo mirato della Polizia Locale di Ravenna ha portato al sequestro di 120 prodotti e a una sanzione da 2.000 euro nei confronti di un minimarket di viale Pallavicini, gestito da un cittadino pakistano di 36 anni. Le verifiche sono scattate a seguito della segnalazione di un’occupazione abusiva di suolo pubblico, con l’abbandono di alcuni bancali riconducibili all’attività commerciale. Una volta individuato il responsabile, gli agenti dell’Ufficio Centro Storico hanno effettuato un’ispezione all’interno del locale, riscontrando numerose irregolarità. Al momento del controllo, effettuato in presenza di clienti, mancava l’indicazione dei prezzi di vendita su diversi articoli esposti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Etichette non tradotte in italiano. Multato negozio etnico Approfondimenti su Ravenna Polizia Rapina al negozio etnico, scagionato il 19enne tunisino È stato chiarito che il 19enne tunisino fermato per la rapina nel negozio etnico di via Vivaldi a Caserta non è coinvolto nell’evento. Controlli nei locali: dieci dosi di cocaina scoperte in un bar, sospeso un negozio etnico Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Ravenna Polizia Etichette non tradotte in italiano. Multato negozio etnicoUn controllo mirato della Polizia Locale di Ravenna ha portato al sequestro di 120 prodotti e a una sanzione da 2.000 euro nei confronti di un minimarket di viale Pallavicini, gestito da un cittadino ... ilrestodelcarlino.it Multato il Penny Lane: «Etichette solo in inglese». La titolare Luisa Koehler farà opposizioneVENEZIA - Multata (e pesantemente) per delle etichette che non erano state tradotte dall’inglese. Galeotti, in questo caso, sono stati dei cappelli in lana, importati direttamente dal Regno Unito. ilgazzettino.it La parola più “elastica” sulle etichette è naturale: suona bene, ma spesso è un claim. In molti settori non esiste una definizione unica e armonizzata di “naturale” valida per tutto: ciò che conta, per legge, è che l’informazione non sia fuorviante. Biologico, invece - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.