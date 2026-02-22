Alcaraz spazza via Fils e vince a Doha | Sinner sempre più lontano

Carlos Alcaraz ha dominato il torneo di Doha, battendo facilmente Fils grazie a un gioco aggressivo e preciso. La sua vittoria si deve alla capacità di adattarsi rapidamente alle condizioni di gioco, sorprendendo gli avversari con colpi potenti e continui. Intanto, Jannik Sinner ha perso in semifinale contro Jakub Mensik, dimostrando ancora margini di miglioramento. La partita ha attirato l'attenzione degli appassionati, che attendono nuovi confronti sul circuito.

© Ilgiornale.it - Alcaraz spazza via Fils e vince a Doha: Sinner sempre più “lontano”

Sempre più “alieno”: dopo aver aperto la stagione 2026 alla grande con la vittoria degli Australian Open, il numero uno del tennis mondiale Carlos Alcaraz sbaraglia tutti gli avversari anche all’ Atp 500 di Doha dove Jannik Sinner è stato eliminato in semifinale da Jakub Mensik. Il divario tra i due nel ranking Atp, adesso, si fa inevitabilmente più ampio. La vittoria di Alcaraz. Gli sono bastati soltanto 52 minuti, nella finalissima, per avere la meglio sul tennista francese Arthur Fils sconfitto 6-1, 6-2 in una gara senza storia dove l’avversario ha anche spaccato una racchetta per la rabbia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Se Alcaraz è questo non si gioca più: spazza via Fils in 52' e vince anche a DohaAlcaraz domina Fils in appena 52 minuti, lasciandolo con soli tre giochi e conquistando il torneo di Doha. Ranking: dopo Doha Alcaraz sempre più numero 1. Ora Sinner deve aspettare la terra rossaAlcaraz ha vinto l’ATP 500 di Doha, consolidando la sua posizione di numero uno del mondo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Se Alcaraz è questo non si gioca più: spazza via Fils in 52' e vince anche a Doha; Doha, Alcaraz va di fretta: spazza via Fils lasciandogli appena 3 game, vince il secondo titolo e stacca Sinner; News tennis: notizie, risultati, novità, classifiche e aggiornamenti in tempo reale; Sinner, serve cambiare: la rivoluzione Ferrero per inseguire Alcaraz. Svelato il gesto di Jannik dopo il ko con Mensik. Se Alcaraz è questo non si gioca più: spazza via Fils in 52' e vince anche a DohaIl numero uno del mondo lascia solo tre giochi al giovane francese, confermando di essere su un altro pianeta in questo inizio di 2026 ... msn.com Doha, Alcaraz va di fretta: spazza via Fils lasciandogli appena 3 game, vince il secondo titolo e stacca SinnerATP 500 Doha, Alcaraz non fa sconti a Fils, brutalizzato con un netto 6-2 6-1. Secondo titolo nel 2026 per lo spagnolo, che ha sempre vinto da gennaio. sport.virgilio.it Niente e nessuno sembra poter fermare il numero uno del mondo, che domina anche Arthur Fils battendolo per 6-2 6-1, il francese non è entrato mai in partita ed è stato annichilito in meno di un'ora di gioco. Alcaraz vinc - facebook.com facebook