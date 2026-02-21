Se Alcaraz è questo non si gioca più | spazza via Fils in 52' e vince anche a Doha

Alcaraz domina Fils in appena 52 minuti, lasciandolo con soli tre giochi e conquistando il torneo di Doha. La sua forza sulla terra battuta sorprende gli spettatori, mentre il francese fatica a trovare una soluzione. La vittoria conferma la posizione di leader del giovane spagnolo, che mostra una padronanza totale del campo. La partita si conclude con un risultato netto, lasciando poche possibilità di speranza per Fils. La prossima sfida si avvicina rapidamente.

Un Carlos Alcaraz stellare si prende a Doha il secondo torneo dell’anno, il ventiseiesimo della carriera, demolendo in finale Arthur Fils 6-2 6-1. Sempre più numero uno del mondo, lo spagnolo, che per sbarazzarsi del francese ci ha messo soltanto 51 minuti. Il murciano ha giocato da alieno, soprattutto nel secondo set, fornendo una prestazione mostruosa. Basti vedere il match point: Fils aveva tirato una sorta di smash potentissimo, per tutta risposta Alcaraz gli ha tirato indietro un passante al doppio della velocità. Irreale. Lo spagnolo, oggi, era in “God mode”, e quando gioca così, c’è veramente poco da fare per il resto degli umani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

