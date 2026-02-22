Alaves-Girona lunedì 23 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Le due squadre si dividono la posta in palio?

L’incontro tra Alaves e Girona lunedì sera, alle 21:00, si verifica perché entrambe le squadre cercano punti per migliorare la loro posizione in classifica. L’Alaves vuole mantenere la vetta della zona salvezza, mentre il Girona mira a rafforzare la propria posizione. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe di ottenere una vittoria e avvicinarsi all’obiettivo di restare in Liga. La squadra di casa spera di sfruttare il vantaggio del pubblico.

La giornata numero 25 di Liga si chiuderà col consueto posticipo del lunedì notte e vedrà di fronte l’Alaves e il Girona: una sfida interessante tra due squadre vicine in classifica, che hanno l’obiettivo di raggiungere la salvezza il prima possibile. I catalani stanno molto bene: l’inizio di stagione era stato terribile ma la sono. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Alaves-Girona (lunedì 23 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude a MendizorrotzaL’Alaves e il Girona si affrontano lunedì sera alle 21:00 a Mendizorrotza, dopo che la giornata 25 di Liga ha portato entrambe a rimanere a ridosso della zona salvezza.

Girona-Barcellona (lunedì 16 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La capolista deve reagireIl Barcellona ha subito una sconfitta pesante contro l’Atletico Madrid, perdendo 4-0 nella semifinale di Copa del Rey giovedì notte, una serata che ha sorpreso molti tifosi.

Risultati quarti di finale della Coppa del Re: 1) Albacete-Barcellona 1-2 2) Valencia-Ahtletic Bilbao 1-2 3) Alaves-Real Sociedad 2-3 4) Betis-Atletico Madrid 0-5 - facebook.com facebook