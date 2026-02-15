Girona-Barcellona lunedì 16 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici La capolista deve reagire

Il Barcellona ha subito una sconfitta pesante contro l’Atletico Madrid, perdendo 4-0 nella semifinale di Copa del Rey giovedì notte, una serata che ha sorpreso molti tifosi. La squadra catalana ha mostrato gravi problemi in difesa e ha lasciato spazio alle ripartenze degli avversari, creando una situazione difficile in vista della gara di ritorno. Lunedì 16 febbraio 2026 alle 21:00, si sfideranno Girona e Barcellona, una partita cruciale per i blaugrana che devono reagire dopo questa battuta d’arresto.

Nessuno se l’aspettava ma giovedì notte si è materializzata una notte terribile per il Barcellona: i blaugrana sono stati travolti dall’Atletico per 4-0 nella semifinale di andata di Copa del Rey. Come spesso accade, la squadra di Flick si è mostrata molto vulnerabile nella sua fase difensiva ma è stata anche poco effettiva davanti: tutto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

