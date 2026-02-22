Al via la riqualificazione della palestra comunale | ecco il contributo

La fondazione Cariparo ha stanziato più di 50 mila euro per migliorare la palestra comunale di via Molino. Il contributo arriva per rendere l’impianto più sicuro e funzionale, rispondendo alle richieste della comunità locale. L’intervento prevede lavori di ristrutturazione e aggiornamento degli spazi, con l’obiettivo di offrire un ambiente più adeguato alle attività sportive. La riqualificazione inizierà nelle prossime settimane e durerà alcuni mesi.

Un contributo di oltre 50 mila euro dalla fondazione Cariparo per la riqualificazione dell'arcostruttura comunale di via Molino. Il comune di Vigonza annuncia con soddisfazione l'ottenimento di un contributo pari all'80% della spesa complessiva prevista di 62.500 euro, per l'intervento di riqualificazione della palestra comunale. Il finanziamento è stato assegnato a seguito della partecipazione al bando promosso dalla fondazione Cariparo dal titolo "Work in Sport", che ha riconosciuto la validità e la rilevanza strategica del progetto presentato dall'amministrazione comunale. La palestra comunale di via Molino rappresenta uno dei principali poli sportivi del territorio e un punto di riferimento costante per la popolazione, in particolare per i giovani.