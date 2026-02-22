Al-Nassr – Al-Hazem 4-0 | Ronaldo in doppietta porta i padroni di casa in testa alla classifica della Pro League saudita

Cristiano Ronaldo ha segnato due gol nel match tra Al-Nassr e Al-Hazem, contribuendo alla vittoria per 4-0 della squadra di casa. La sua doppietta ha fatto salire l’Al-Nassr in testa alla classifica della Saudi Pro League. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso, che ha assistito a una prestazione convincente del portoghese. La squadra avversaria ha cercato di reagire senza riuscire a segnare. La prossima sfida si avvicina.

© Justcalcio.com - Al-Nassr – Al-Hazem 4-0: Ronaldo in doppietta porta i padroni di casa in testa alla classifica della Pro League saudita

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Cristiano Ronaldo ha segnato in entrambi i tempi portando l’Al-Nassr alla schiacciante vittoria per 4-0 sull’Al-Hazem, che li ha portati in testa alla Saudi Pro League. Anche Kingsley Coman era in ottima forma con un gol e due assist, mentre la squadra di Jorge Jesus ha approfittato dei punti persi dell’Al-Hilal per scavalcarli in vetta. Ronaldo ha visto un tiro al volo soffocato nei primi 21 secondi, prima che Bento fosse costretto due volte a intervenire subito per respingere sia Abdulaziz Al Dhuwayhi che Omar Al Somah. Coman ha poi passato il gol a Ronaldo in area, con il 41enne che ha segnato il primo gol su Ibrahim Zaied da posizione angolata al 13?. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Leggi anche: Cristiano Ronaldo segna una doppietta mentre l’Al-Nassr mantiene un inizio perfetto nella stagione della Pro League saudita I padroni di casa aumentano il vantaggio nella corsa al titolo della Saudi Pro League nonostante il gol di RonaldoNonostante il gol di Cristiano Ronaldo, l’Al-Nassr ha subito una sconfitta 3-1 contro l’Al-Hilal, mantenendo il vantaggio nella corsa al titolo della Saudi Pro League. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Al Nassr – Al Hazem 3 - 0 | BUT – Ângelo Gabriel Borges Damaceno; Cambio in vetta nella classifica di Saudi Pro League: l’Al Nassr supera l’Al-Hilal di Simone Inzaghi; Inzaghi beffato ancora da Conceicao e Cristiano Ronaldo è primo! Al-Hilal in crisi, l'Al-Nassr si prende la vetta: cambia tutto in Arabia Saudita; Cristiano Ronaldo con il bisht sotto la curva dopo la serata perfetta: che sorpasso a Inzaghi. Cambia la capolista in Arabia Saudita: solo pari per Inzaghi, l'Al Nassr di CR7 vola in vettaSimone Inzaghi non è più in vetta alla Saudi Pro League. L'Al Hilal non va oltre l'1-1 in casa contro l'Al Ittihad e subisce. m.tuttomercatoweb.com Ronaldo, ennesima notte magica: doppietta e sorpasso all’Al-Hilal di InzaghiCristiano Ronaldo non si ferma più: doppietta e sorpasso in vetta col suo Al-Nassr. Superati anche i 500 gol dopo i 30 anni ... gianlucadimarzio.com Dopo la 17esima giornata, l’Al-Hilal di Simone Inzaghi si trovava primo in classifica nella Saudi Pro League a +7 sull’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Nel frattempo hanno anche acquistato Benzema dall’Al-Ittihad con tutto il casino che ha combinato Cr7. Nonos - facebook.com facebook