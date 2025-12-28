Cristiano Ronaldo segna una doppietta mentre l’Al-Nassr mantiene un inizio perfetto nella stagione della Pro League saudita

2025-12-27 19:23:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Cristiano Ronaldo ha segnato una doppietta mentre l’Al-Nassr ha esteso la serie di vittorie consecutive della Pro League saudita a 10 partite consecutive portandosi a quattro punti di vantaggio in cima alla classifica. Il 40enne ha ottenuto una doppietta nel primo tempo all’Al-Awwal Park mentre l’Al-Nassr si è assicurato una vittoria per 3-0 sui lottatori dell’Al Akhdoud. Il connazionale Joao Felix ha aggiunto un terzo nei minuti di recupero del secondo tempo portandosi a 13 gol in campionato per la stagione, con Ronaldo uno dietro a quota 12. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

