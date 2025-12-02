Tedofora a sorpresa da Bovisio a Milano-Cortina 2026 Elena Fossati realizza il suo sogno olimpico | Al fianco dei giovani e dei disabili

Bovisio Masciago – C’è un piccolo contributo di Bovisio Masciago per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Elena Fossati correrà con la fiaccola in mano nella giornata del 4 febbraio. Si tratta di una persona molto conosciuta e molto impegnata in città. Inesauribile, sempre pronta a fare nuove esperienze, particolarmente portata per i rapporti interpersonali e con una spiccata sensibilità nei confronti di chi è più svantaggiato. Quando ha saputo che era possibile candidarsi per fare questa esperienza, non ha avuto esitazioni. Consapevole del fatto che l’esito era tutt’altro che scontato e che il Coni avrebbe dovuto fare una selezione per individuare i 10. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

