Al cinema si fa la maglia Serata Bettaknit all’Uci con Cime Tempestose

La serata Bettaknit all’Uci di Campi Bisenzio si svolge per promuovere l’arte del lavoro a maglia e all’uncinetto. La causa è l’iniziativa “Knitting & crochet movie night”, che unisce cinema e creatività. Durante l’evento, i partecipanti possono lavorare mentre guardano un film sul grande schermo. Questa formula permette di condividere una passione comune in un’atmosfera informale e coinvolgente. La serata si terrà domenica 1° marzo 2026, attirando appassionati di craft e cinema.

© Lanazione.it - Al cinema si fa la maglia. Serata Bettaknit all’Uci con "Cime Tempestose"

Arriva la " Knitting & crochet movie night ": cinema e creatività si incontrano a Campi Bisenzio. Domenica prossima, 1° marzo 2026, è in programma una serata speciale in cui il pubblico potrà lavorare a maglia o all'uncinetto mentre guarda un film sul grande schermo. È proprio Uci Cinemas ad aver coinvolto Bettaknit – brand italiano punto di riferimento nel mondo del lavoro a maglia contemporaneo – per organizzare questo tipo di eventi nelle proprie sale, ispirandosi a una tendenza diffusa in Nord Europa. Il progetto prevede quattro appuntamenti in altrettante città italiane, dop Campi Bisenzio, Milano, Torino e Roma.