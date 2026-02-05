Chiara Gamberale commenta Cime tempestose con il pubblico al The Space Cinema Moderno
Questa sera al The Space Cinema Roma Moderno si tiene un appuntamento speciale con il “Movie Talk dal vivo”. Chiara Gamberale commenta il film “Cime Tempestose”, diretto da Emerald Fennell e interpretato da Jacob Elordi e Margot Robbie. L’evento richiama gli appassionati di cinema e romanzi, pronti a scoprire curiosità e impressioni sul film tratto dal celebre romanzo di Emily.
Il The Space Cinema Roma Moderno è pronto ad accogliere un nuovo e imperdibile appuntamento con il “Movie Talk dal vivo”, questa volta dedicato a “Cime Tempestose”, film diretto da Emerald Fennell e interpretato, tra gli altri, da Jacob Elordi e Margot Robbie, tratto dall’omonimo romanzo di Emily.🔗 Leggi su Romatoday.it
Chiara Gamberale commenta Cime Tempestose al Moderno
Chiara Gamberale ha commentato la nuova versione cinematografica di Cime Tempestose al Moderno.
Cime tempestose al cinema dal 12 febbraio emozioni e passione sul grande schermo
