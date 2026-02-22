Al Children’s Museum è arrivato il Cantiere dei Piccoli per imparare costruendo

Il Cantiere dei Piccoli è stato allestito al Children’s Museum di Verona per offrire ai bambini un’esperienza pratica di costruzione. La presenza di mattoncini, attrezzi e materiali permette ai piccoli di esplorare le proprie capacità creative e tecniche. La scelta di questo spazio mira a stimolare l’apprendimento attraverso il gioco e l’interazione diretta. L’obiettivo è coinvolgere i giovani in attività che uniscono divertimento e formazione concreta. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di promozione della cultura tecnica.

Inaugurato l'Ance Kids Space, nuova area permanente dedicata ai bambini da 0 a 12 anni. Un vero cantiere in miniatura con casa a due piani, ponteggi, ruspe, pannelli fotovoltaici e attività Steam A Verona prende vita un progetto destinato a diventare un punto di riferimento nazionale per l’educazione scientifica e la cultura del costruire. Al Children’s Museum è stato inaugurato il Cantiere dei Piccoli - Ance Kids Space, un’area permanente di 300 metri quadrati che riproduce un vero cantiere edile in versione bambino, con macchinari, strumenti e applicazioni costruttive realistiche ma completamente sicure. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Al Children’s Museum è arrivato Alpha2, cane robot che guida alla scoperta della scienzaAl Children’s Museum di Verona è stato accolto Alpha2, un cane robot progettato per guidare i visitatori alla scoperta della scienza.

Al Bambino Gesù di Roma, il regalo più grande è arrivato per due piccoli "guerrieri" di 6 e 8 anni: un cuore nuovo per ciascunoAl Bambino Gesù di Roma, due giovani pazienti di 6 e 8 anni hanno ricevuto un dono speciale a Natale: un cuore nuovo.

Argomenti discussi: Al Children's Museum nasce il Cantiere dei Piccoli; A Verona apre l'Ance kids space, cantiere per i più piccoli

