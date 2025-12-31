Al Bambino Gesù di Roma il regalo più grande è arrivato per due piccoli guerrieri di 6 e 8 anni | un cuore nuovo per ciascuno

Al Bambino Gesù di Roma, due giovani pazienti di 6 e 8 anni hanno ricevuto un dono speciale a Natale: un cuore nuovo. Il 24 dicembre, i bambini, in lista di trapianto, hanno trascorso la giornata festeggiando in reparto insieme alle loro famiglie. Questo gesto rappresenta un importante passo verso la speranza e la ripresa per questi piccoli guerrieri, simbolo di resilienza e solidarietà.

C uori nuovi a Natale, regalo più grande per 2 bimbi in lista trapianto. Al Bambino Gesù, «risvegliati» il 24 hanno festeggiato in reparto con le famiglie. Due cuori nuovi: è il regalo più grande, arrivato proprio pochi giorni prima del Natale, per due bambini di 6 e 8 anni che da tempo erano in lista di attesa all’ Ospedale Bambino Gesù per un trapianto. La generosità delle famiglie di altri due piccoli, loro coetanei, ha trasformato il sogno in realtà: gli interventi, effettuati il 18 e il 20 dicembre, sono andati bene ed i bimbi, dopo vari giorni in coma farmacologico, sono stati «risvegliati» completamente il giorno della Vigilia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

