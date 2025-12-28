Al Children’s Museum è arrivato Alpha2 cane robot che guida alla scoperta della scienza
Al Children’s Museum di Verona è stato accolto Alpha2, un cane robot progettato per guidare i visitatori alla scoperta della scienza. Questa innovativa presenza combina tecnologia e interattività, offrendo un’esperienza educativa e coinvolgente per i bambini. Alpha2 rappresenta un modo semplice e accessibile per avvicinare i più giovani al mondo della scienza attraverso il gioco e l’esplorazione.
Un ospite davvero particolare, capace di unire tecnologia, gioco e immaginazione in un’unica presenza, è arrivato al Children’s Museum di Verona. È Alpha2, un cane robot che è entrato a far parte della squadra come assistente speciale degli operatori didattici. Il nuovo arrivato non è un semplice. 🔗 Leggi su Veronasera.it
