Al Children’s Museum è arrivato Alpha2 cane robot che guida alla scoperta della scienza

Al Children’s Museum di Verona è stato accolto Alpha2, un cane robot progettato per guidare i visitatori alla scoperta della scienza. Questa innovativa presenza combina tecnologia e interattività, offrendo un’esperienza educativa e coinvolgente per i bambini. Alpha2 rappresenta un modo semplice e accessibile per avvicinare i più giovani al mondo della scienza attraverso il gioco e l’esplorazione.

