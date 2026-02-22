Al Bano preso in giro da Carlo Conti?

Al Bano ha dichiarato di essere stato ingannato da Carlo Conti, che gli avrebbe promesso una possibile partecipazione a Sanremo. La cantante ha spiegato che, dopo aver ricevuto l’annuncio, ha scoperto che l’opportunità non si concretizzava. La confusione è nata durante un'intervista a Verissimo, dove ha raccontato di aver sperato in un’occasione importante che poi si è rivelata un falso allarme. La vicenda ha suscitato sorpresa tra i fan.

A Verissimo Al Bano ha raccontato alcuni retroscena e sembrerebbe che sia Amadeus sia Carlo Conti lo avrebbero illuso di una possibile partecipazione a Sanremo Al Bano oggi è stato ospite a Verissimo dove ha ricordato nuovamente come mai è indignato con Carlo Conti, da lui si è sentito preso in giro, infatti, secondo quanto raccontato da lui, sembrerebbe che il cantante sia stato chiamato ed abbia ascoltato con il direttore artistico la canzone che voleva presentare. A quel punto Conti gli avrebbe fatto una serie di complimenti e quindi, dopo quell’incontro, Al Bano pensava fosse cosa fatta. Quando poi al tg ha sentito i nomi dei cantanti scelti si è accorto che non era tra quelli e ci è rimasto molto male. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Al Bano ancora contro Carlo Conti: «Da lui solo scorrettezze. Sono un re, non mi mischio coi conti»Al Bano commenta nuovamente le sue opinioni su Carlo Conti, definendo il rapporto tra i due difficile e accusando il conduttore di scorrettezze.

Al Bano paragona Carlo Conti a Schettino per l'esclusione da Sanremo, "si complica la vita col mare calmo"Al Bano ha criticato duramente Carlo Conti, paragonandolo a Francesco Schettino per l'esclusione di alcuni artisti da Sanremo.

Al Bano: «Sanremo? Amadeus e Carlo Conti mi hanno preso in giro. Io accusato di nascondere mia figlia Ylenia per pubblicità»Chiedere di Sanremo ad Al Bano significa mettere le mani su una ferita ancora aperta. Il cantante non perdona gli ultimi direttori artistici che non l'hanno richiamato in gara e torna all'attacco: ... quotidianodipuglia.it

Al Bano: Squallido quando mi accusarono di tenere Ylenia nascosta in casa. Amadeus e Carlo Conti? Mi hanno preso in giroAl Bano sarà ospite del programma di Monica Setta Storie al bivio show. L'artista sarà protagonista della puntata in onda martedì 24 giugno su Rai2. Nel corso dell'intervista rilasciata alla ... fanpage.it

