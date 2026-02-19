Al Bano ha criticato duramente Carlo Conti, paragonandolo a Francesco Schettino per l'esclusione di alcuni artisti da Sanremo. La sua analogia nasce dal fatto che, secondo il cantante, il successo di un festival dipende molto dalla guida. Al Bano ha ribadito che, come il comandante di una nave, il direttore artistico ha il potere di decidere chi sale a bordo. La sua dichiarazione ha attirato molta attenzione sui social, dove molti si sono schierati contro e altri a favore. La polemica continua a tenere banco tra fan e addetti ai lavori.

Qualche sassolino dalla scarpa ha deciso di toglierselo. Al Bano non è stato tenero nei confronti di Carlo Conti anche se non lo ha citato direttamente. "Sanremo è come una nave e tutto dipende sempre dal comandante. Ci sono quelli bravi e poi ci sono gli Schettino", ha detto l'artista pugliese, escluso anche dagli spot con i grandi successi del Festival di Sanremo. Al Bano paragona Carlo Conti a Schettino In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, Al Bano ha parlato di Sanremo dal suo punto di vista. "Sanremo è come una nave e tutto dipende sempre dal comandante. Ci sono quelli bravi, capaci di tenere la rotta e portare la nave in porto anche attraverso tempeste di polemiche", ha detto.

© Virgilio.it - Al Bano paragona Carlo Conti a Schettino per l'esclusione da Sanremo, "si complica la vita col mare calmo"

