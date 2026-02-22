Al Bano escluso da Sanremo spiega cosa è successo con Carlo Conti e Amadeus | Comportamento illogico Io mi fidai

Al Bano critica le scelte dei conduttori di Sanremo, affermando che il loro comportamento è stato illogico e deludente. L’artista spiega di aver riposto fiducia nelle decisioni dei produttori, ma si è sentito escluso senza spiegazioni chiare. La sua delusione nasce da un rapporto di lunga data con il festival, che ora si è incrinato. Al Bano evidenzia come le decisioni siano state prese senza considerare il suo contributo.

Al Bano torna a parlare della sua esclusione da Sanremo negli ultimi anni. Ha attaccato sia Amadeus che Carlo Conti per il comportamento adottato nei suoi confronti. "Conti disse "vedrai come ne parlerà la stampa", poi non mi scelse. Ma un po' di educazione?".