Al Bano ancora contro Sanremo | Io re della musica escluso da un Conti

Al Bano torna a criticare la partecipazione al Festival di Sanremo, esprimendo il suo disappunto per l’esclusione. In un’intervista a Un Giorno da Pecora, il cantante ha commentato con tono critico la scelta del direttore artistico, evidenziando come la sua lunga esperienza nel panorama musicale italiano non sia riconosciuta adeguatamente. Le sue parole riflettono un sentimento di frustrazione verso le decisioni prese dall’attuale organizzazione del festival.

Ad Al Bano queste esclusioni dal Festival di Sanremo non vanno proprio giù. Ieri l’ultimo commento acidulo contro l’attuale direttore artistico, in diretta con Un Giorno da Pecora: «Uno che è un re della musica leggera italiana non può andare da un ‘conte’, semmai è il contrario.». Una dichiarazione che si aggiunge alle tante rilasciate anche contro Amadeus, reo di non aver rispettato un “patto” e averlo chiamato, sì, ma solo come superospite: «Io la gente che non mantiene i patti la detesto. Hai preso un accordo con me e lo devi mantenere. con la mia pelle non ci giochi », ha detto il cantante. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: “Ma vaf…”. Carlo Conti e la telefonata de Le Iene al cantante escluso da Sanremo 2026

Leggi anche: Sanremo, furia Al Bano: l’affondo senza appello a Carlo Conti e Amadeus

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Loredana Lecciso, malore in stazione prima di Domenica In: «Ci lamentiamo sempre ma, a volte, è bello fermarsi e ringraziare chi ci aiuta»; Sanremo 2026, Romina Power vorrebbe duettare con un cantante, ecco con chi.

Al Bano, addio a Sanremo: «Sul Festival ho messo una croce. Ora se mi chiamano rispondo: no, grazie» - Il rapporto tra Al Bano e Sanremo si è definitivamente incrinato e non per colpa del cantante né tantomeno del Festival. leggo.it

Al Bano, duro sfogo contro il Festival di Sanremo e Amadeus: “Basta giochetti” - Con la sua voce inconfondibile e una carriera che ha attraversato generazioni, Al Bano Carrisi è da sempre uno dei simboli più amati della musica italiana. dilei.it

“Amadeus mi ha fatto un discorso strano, Carlo Conti mi ha ricevuto nel suo ufficio ma poi…”: Al Bano racconta come mai ha deciso di “fotters***” di Sanremo - Quest’anno Al Bano ha le idee chiare e lo ha ribadito al settimanale Oggi: “Non sono io che ho cancellato Sanremo è Sanremo che ha cancellato me”. ilfattoquotidiano.it

Al Bano“Tu per sempre” (A. Carrisi-F. Berlincioni-A. Paoletti) 2003 “Tu per sempre”, il brano che Al Bano presentò alle selezioni per Sanremo 2003 e che venne scartato, poi pubblicato come inedito nella raccolta I grandi successi di Al Bano. È uno di quei pe - facebook.com facebook