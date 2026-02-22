Akragas a valanga contro il Megara | 9 a 0 e vetta più vicina col ko del Priolo

I biancazzurri strapazzano l'avversario: la capolista perde 2 a 0 a Serradifalco e assottiglia la distanza a 4 lunghezze L'Akragas cala il pokerissimo di Ten Lopez e travolge l'Atletico Megara con un clamoroso 9-0 che rilancia con forza le ambizioni biancazzurre. Una gara a senso unico, dominata dal primo all'ultimo minuto, con la squadra di Agrigento che ha mostrato intensità, gioco e fame di vittoria. Il mattatore della giornata è stato ancora una volta Ten Lopez, autore di sei gol e un assist, trascinatore di un gruppo che continua a crescere e a credere nel proprio obiettivo. Le altre reti portano la firma di Unniemi, King e Marrone, oltre al rigore trasformato dallo stesso Ten Lopez nel finale.