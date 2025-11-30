L' Akragas pareggia con lo Scordia e perde la vetta | il Priolo mette la freccia e la sorpassa

Agrigentonotizie.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Akragas non va oltre l’1-1 in casa con lo Scordia in una partita intensa e nervosa, giocata sul filo dell’equilibrio e segnata da due calci di rigore. La partita si è giocata allo stadio “Totò Russo” di Aragona, sede provvisoria delle gare interne nell'attesa del completamento dei lavori per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

akragas pareggia scordia perdeL'Akragas pareggia in casa dello Scordia e perde la vetta: il Priolo mette la freccia e la sorpassa - Una gara tirata e ricca di tensione, anche per alcune decisioni arbitrali che hanno acceso gli animi in campo. Da agrigentonotizie.it

akragas pareggia scordia perdeAkragas, secondo pari consecutivo: 1-1 con lo Scordia - Secondo pareggio consecutivo per l'Akragas che, in un sol colpo, perde i primi punti casalinghi della stagione e la vetta della classifica. Scrive grandangoloagrigento.it

Akragas, mister Catania e Llama presentano la sfida con lo Scordia - Domenica alle 15, al “Totò Russo” di Aragona, l’Akragas ospita lo Scordia per una sfida che vale molto più dei tre punti ... Si legge su grandangoloagrigento.it

Cerca Video su questo argomento: Akragas Pareggia Scordia Perde