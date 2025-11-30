L' Akragas pareggia con lo Scordia e perde la vetta | il Priolo mette la freccia e la sorpassa

L’Akragas non va oltre l’1-1 in casa con lo Scordia in una partita intensa e nervosa, giocata sul filo dell’equilibrio e segnata da due calci di rigore. La partita si è giocata allo stadio “Totò Russo” di Aragona, sede provvisoria delle gare interne nell'attesa del completamento dei lavori per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

