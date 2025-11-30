L' Akragas pareggia in casa dello Scordia e perde la vetta | il Priolo mette la freccia e la sorpassa
L’Akragas non va oltre l’1-1 in casa dello Scordia in una partita intensa e nervosa, giocata sul filo dell’equilibrio e segnata da due calci di rigore.Al 63’ Llama sblocca il risultato dal dischetto, portando in vantaggio i biancazzurri. Il pareggio arriva al 73’: ancora un rigore, questa volta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Approfondisci con queste news
Calcio, l’Akragas pareggia in trasferta (video interviste) - facebook.com Vai su Facebook
Akragas, secondo pari consecutivo: 1-1 con lo Scordia - Secondo pareggio consecutivo per l'Akragas che, in un sol colpo, perde i primi punti casalinghi della stagione e la vetta della classifica. Si legge su grandangoloagrigento.it
Akragas frenata a Ragusa: finisce 1-1 dopo dodici vittorie consecutive - I biancazzurri vanno sotto nel primo tempo contro il Santa Croce e la riprendono con Gambino. Secondo agrigentonotizie.it
L'Akragas "stoppata" a Ragusa, Catania: "Punto importante" - L’Akragas torna dalla trasferta di Ragusa con un pareggio che rispecchia l’andamento della gara contro il Santa Croce Soccer. Da agrigentonotizie.it