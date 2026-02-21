Tormenta di neve a Livigno | rinviato l’halfpipe! Serve l’ultimo giorno alle Olimpiadi gara a rischio Ed Eileen Gu…

Una forte nevicata a Livigno ha causato il rinvio dell’halfpipe femminile alle Olimpiadi. Le abbondanti precipitazioni hanno reso difficile garantire le condizioni di sicurezza per le atlete e gli spettatori. La gara, prevista per il pomeriggio, richiede una pista perfetta, ma la neve continua a cadere intensamente. Nel frattempo, le competizioni di skicross e aerials si sono svolte regolarmente, lasciando incertezza sullo svolgimento di altri eventi. La decisione finale sulla riprogrammazione arriverà nelle prossime ore.

Una fittissima nevicata ha caratterizzato l’intera giornata a Livigno: gli abbondanti fiocchi caduti sulla località valtellinese non hanno impedito il regolare svolgimento dello skicross maschile (vinto da Simone Deromedis davanti a Federico Tomasoni, per una memorabile doppietta tricolore) e la disputa della gara a squadre miste di aerials (successo degli USA davanti alla Svizzera e alla Cina), ma hanno costretto gli organizzatori a rivedere la programmazione per quanto riguarda la finale dell’halfpipe femminile. L’ultima disciplina dello sci freestyle in programma alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si sarebbe dovuta disputare alle ore 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

