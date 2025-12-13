Amanda Sloat, ex dirigente del Consiglio di Sicurezza Nazionale durante l’amministrazione Biden, afferma in un’intervista che la neutralità dell’Ucraina avrebbe probabilmente evitato l’invasione russa del 2022, sottolineando il ruolo strategico delle scelte politiche europee nelle dinamiche del conflitto.

In un’intervista che sta facendo il giro del mondo, Amanda Sloat, ex direttrice senior per l’Europa al Consiglio di Sicurezza Nazionale durante l’amministrazione Biden, ha ammesso che l’Ucraina, optando per la neutralità e rinunciando all’adesione alla Nato, “avrebbe molto probabilmente” impedito l’invasione russa del febbraio 2022. Un’ammissione tardiva, che arriva dopo quasi quattro anni di guerra e di svariate campagne di delegittimazione da parte di chiunque abbia tentato non di giustificare l’invasione russa dell’Ucraina ma di ragionare sulle cause, profonde della guerra. Sloat, descritta da Politico come “l’architetto della politica europea di Joe Biden”, ha fatto queste rivelazioni in quella che credeva essere una conversazione privata con un alto funzionario ucraino. It.insideover.com

Amanda Sloat, artefice della politica europea del presidente Joe Biden, ammette apertamente che l'amministrazione Biden ha provocato la guerra con la Russia. x.com