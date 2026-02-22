Un giovane di origine africana ha aggredito un uomo nel piazzale, spinto da vecchi dissapori. I negozianti raccontano che si tratta di un episodio ricorrente, perché già in passato il giovane ha creato problemi nella zona. Testimoni riferiscono di averlo visto avvicinarsi in modo aggressivo e minaccioso. La polizia ha già ricevuto diverse segnalazioni e sta cercando di capire cosa abbia scatenato il nuovo episodio. La situazione resta sotto osservazione.

Da qualche tempo viene segnalato un giovane di origine africana, che in varie occasioni ha disturbato, molestato e minacciato i passanti, in particolare donne o persone anziane. L’altro pomeriggio, verso l’1,30, un episodio che ha costretto all’intervento del forze dell’ordine, che hanno portato via l’individuo, autore poco prima di una aggressione ai danni di un uomo, che stava uscendo dal supermercato In’s di piazzale Artioli, a Reggiolo. "A differenza di altre volte – confermano dall’esercizio commerciale – stavolta quello straniero aveva in mano un bastone in metallo. Per fortuna non ha colpito il passante, che è stato però spintonato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Piazzale Genova, aggredisce la polizia e sfonda il vetro della volante: 18enne arrestatoNella notte di domenica 4 gennaio, un giovane tunisino di 18 anni è stato arrestato a Piazzale Genova dopo aver aggredito gli agenti e danneggiato il vetro di una volante.

Rombo di motori, al via nel piazzale Ferrari la prima tappa calabrese del raduno multimarcaQuesta sera, nel piazzale Ferrari a Pentimele, prende il via la prima tappa del raduno multimarca in Calabria.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Aggredisce un uomo nel piazzale. I negozianti: Non è la prima volta; Aggredisce un uomo con coltello e acqua bollente a Brusaporto, 34enne arrestato all'ospedale Bolognini; Aggredisce una guardia giurata a Orio al Serio: arrestato 50enne; Aggredisce un agente, arrestato un 20enne: e nei pattugliamenti serali viene fermato un uomo con arnesi da scasso in zona industriale. Il bilancio dei controlli di polizia.

Aggredisce un uomo con coltello e acqua bollente a Brusaporto, 34enne rintracciato e arrestato in ospedale a SeriateL’uomo si trovava al pronto soccorso, dove si era recato per farsi medicare le lesione riportate durante una lite. Doveva già scontare una pena per ricettazione commessa nel 2018 ... msn.com

Aggredisce un uomo con coltello e acqua bollente, 34enne arrestato all’ospedale BologniniI carabinieri lo hanno rintracciato al pronto soccorso, dove si era recato per farsi medicare le lesione riportate durante la lite a Brusaporto. Doveva già scontare una pena per ricettazione commessa ... bergamonews.it

Rompe una #bottiglia in #testa ad un #uomo e aggredisce i #poliziotti - facebook.com facebook

Benevento, aggredisce anziano e lo riduce in fin di vita, arrestato uomo di 37 anni x.com