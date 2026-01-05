Piazzale Genova aggredisce la polizia e sfonda il vetro della volante | 18enne arrestato

Nella notte di domenica 4 gennaio, un giovane tunisino di 18 anni è stato arrestato a Piazzale Genova dopo aver aggredito gli agenti e danneggiato il vetro di una volante. L’intervento delle forze dell’ordine si è reso necessario per garantire la sicurezza pubblica. L’arresto si inserisce in un contesto di controlli di routine finalizzati a prevenire comportamenti violenti e garantire l’ordine pubblico.

Un tunisino di 18 anni è stato arrestato dalla polizia nella tarda serata di domenica 4 gennaio dopo aver aggredito gli agenti e sfondato un vetro di una pattuglia. Nonostante la giovane età, si tratta tuttavia di una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine piacentine: in settembre del 2025.

