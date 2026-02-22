Aggredisce il padre e i carabinieri Trentunenne finisce in arresto

Un uomo di 31 anni ha aggredito il padre e i militari intervenuti per fermarlo, causando l'intervento delle forze dell'ordine a Lido di Spina. La sua condizione di agitazione ha reso necessario l'uso di mezzi di forza per contenere la situazione. La scena si è svolta davanti ai residenti, che hanno assistito a momenti di tensione. L’uomo è stato arrestato e portato in caserma per approfondimenti. La vicenda rimane sotto esame da parte delle autorità locali.

Notte di tensione a Lido di Spina, dove i carabinieri di Comacchio, supportati dai colleghi di Porto Garibaldi, hanno dovuto bloccare un uomo in forte stato di alterazione. Protagonista della vicenda un 31enne residente in zona, finito in manette con l'accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. L'allarme era scattato nella tarda serata di venerdì, a seguito di una richiesta di intervento per una violenta lite familiare. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe aggredito il padre al culmine di un acceso diverbio, generando una situazione di forte allarme all'interno dell'abitazione.