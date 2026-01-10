Revenge porn e stalking alla ex Aggredisce i carabinieri | in arresto

Nella giornata di ieri a Goro, i carabinieri hanno arrestato un 21enne per stalking e revenge porn, dopo aver agito contro la ex fidanzata. L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip di Bologna su richiesta della Procura, è stata eseguita in risposta a gravi comportamenti persecutori e alla diffusione abusiva di immagini intime. L’indagato, già noto alle forze dell’ordine, si è anche reso responsabile di aggressioni ai militari durante l’intervento.

Nel pomeriggio di ieri, a Goro, i carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Bologna, su richiesta della Procura della Repubblica felsinea, nei confronti di un 21enne del posto già noto alle forze dell'ordine, gravemente indiziato dei reati di atti persecutori e di diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite nei confronti della ex fidanzata residente nel bolognese. Il provvedimento trae origine da una puntuale attività investigativa condotta dai carabinieri di Bologna, che ha consentito di accertare che l'indagato, da luglio a dicembre 2025 nelle province di Bologna e Ferrara, aveva posto in essere minacce, violenze e pressioni psicologiche nei confronti della ex, arrivando anche al punto di controllare i suoi messaggi, di divulgare materiale intimo sui social network, ingenerando così nella vittima stessa un perdurante stato di ansia e di paura tale da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita.

