Minneapolis nuove tensioni | agente spara e ferisce un immigrato durante controllo

A Minneapolis si sono verificate recenti tensioni dopo che un agente ha sparato a un uomo durante un controllo del traffico. L’incidente ha coinvolto un immigrato, rimasto ferito alla gamba, come confermato dal Dipartimento per la sicurezza interna. L'evento solleva nuovamente questioni sulla gestione delle forze dell’ordine e sulla sicurezza della comunità locale.

A Minneapolis agente ICE spara a immigrato davanti casa: “Legittima difesa, aggredito con una scopa” - Secondo l’agenzia anti immigrazione Usa, l’uomo è fuggito verso casa durante un controllo mirato e a lui si sono unite altre due persone che hanno ... fanpage.it

Nuove tensioni a Minneapolis, agente federale spara e ferisce un immigrato - L'incidente ha scatenato nuovi scontri tra manifestanti e forze dell'ordine una settimana dopo l'uccisione di Renee Nicole Good ... msn.com

Donna uccisa a Minneapolis, le ultime parole all'agente: "Non sono arrabbiata con te". Le nuove immagini della body cam non corroborano la tesi della Casa Bianca. Continuano le proteste in città contro l'uccisione di Renee Good #ANSA https://www.ansa.it/s facebook

#Tg2000 - #StatiUniti, nuove proteste dopo la #sparatoria di #Minneapolis #9gennaio #Tv2000 #Trump #ICE #Migranti @tg2000it x.com

