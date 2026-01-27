L’intera vicenda riguarda un episodio di violenza avvenuto durante un controllo antidroga a Milano, dove un poliziotto ha sparato uccidendo un giovane di 28 anni. La scena ha evidenziato le tensioni e le difficoltà di intervento in situazioni di emergenza, sollevando questioni di sicurezza e responsabilità. Il processo è in corso per chiarire dinamiche e motivazioni di quanto accaduto.

Ho avuto paura e ho sparato. Si difende così davanti al Gip il poliziotto che ieri a Milano ha ucciso un ragazzo di 28 anni durante un controllo antidroga. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Milano, ucciso da poliziotto durante controllo antidroga. Agente: “Ho avuto paura”

Approfondimenti su Milano Uccisione

In un episodio avvenuto a Milano, un giovane di 28 anni è stato ucciso durante un controllo antidroga in via Impastato.

Durante un'operazione antidroga a Rogoredo, un agente di polizia ha sparato e ucciso un 28enne armato di pistola a salve.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Milano, ucciso da poliziotto durante controllo antidroga. Agente: Ho avuto paura

Ultime notizie su Milano Uccisione

Argomenti discussi: Milano, 28enne ucciso da agente a San Donato. Aveva una pistola a salve; Agente uccide un 28enne a Milano, il giovane aveva un'arma a salve. Ho avuto paura e ho sparato; Ucciso da un poliziotto con un proiettile in testa, agente indagato per omicidio volontario. Cosa sappiamo della sparatoria di Milano; Giovane ucciso al Parco Rogoredo, il poliziotto che ha sparato è indagato per omicidio volontario.

Ucciso da un poliziotto a Milano, la vittima nel 2016 aggredì un carabiniere e tentò di disarmarloNel 2016 Adberrahim Mansouri, il 28enne marocchino ucciso ieri sera da un poliziotto del commissariato Mecenate di Milano, era già stato protagonista di un episodio di violenza durante un arresto. Il ... affaritaliani.it

Milano, il 28enne ucciso da un agente aveva un permesso di soggiorno spagnolo. Il poliziotto non verrà sospesoLa premier celebra i Giusti di ogni Nazione, che non esitarono a mettere a rischio la vita per opporsi al disegno nazista. Il presidente del Senato si limita a ricordare i rigurgiti razzisti, il ... ilfattoquotidiano.it

Tg2. . Indagato per omicidio volontario il poliziotto che ha ucciso un 28enne a #Milano in un'operazione antidroga. L'agente: "Ho avuto paura, ho sparato". #Piantedosi: "No alla presunzione di colpevolezza". Al #Tg2Rai ore 13,00 #27gennaio - facebook.com facebook

Ragazzo 28enne ucciso dalla polizia a Milano, indagato l'agente che lo ha ucciso: "Mi ha puntato l'arma contro e ho sparato per difesa. Gli avevamo intimato l'alt, ho avuto paura". Salvini: "Io sto con il poliziotto". Sala: "L'agente non ha sparato a bruciapelo ma x.com