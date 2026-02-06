Affari Tuoi non va in onda stasera quando torna il game show con Stefano De Martino

Questa sera, Rai1 non trasmette Affari Tuoi. Il game show con Stefano De Martino è sospeso per lasciare spazio alla Cerimonia d'Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina. La programmazione si interrompe per seguire l’evento internazionale, che prenderà il posto del consueto appuntamento serale.

Questa sera, venerdì 6 febbraio, Affari Tuoi non andrà in onda. Il game show di Stefano De Martino lascerà spazio su Rai1 alla Cerimonia d'Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Affari Tuoi Italia

Il 31 dicembre, come ogni anno, il palinsesto televisivo subisce delle variazioni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Affari Tuoi Italia

Argomenti discussi: Affari Tuoi non va in onda il 6 febbraio, quando torna Stefano De Martino; Affari Tuoi - articolo - Rai.it; Affari Tuoi, Rai 1 cancella De Martino (e Gerry Scotti si rifiata): perché salta la puntata di stasera; Affari Tuoi di De Martino batte La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, il caso Corona e la teoria di Ricci.

Affari Tuoi non va in onda stasera, quando torna il game show con Stefano De MartinoQuesta sera, venerdì 6 febbraio, la puntata di Affari Tuoi su Rai1 non andrà in onda. Stefano De Martino lo ha annunciato nel corso dell'ultimo appuntamento con il game show, a fine puntata si è ... fanpage.it

Perché Affari Tuoi stasera non va in onda: Stefano de Martino lascia spazio alle OlimpiadiQuesta sera, venerdì 6 febbraio, Affari Tuoi, il popolare game show condotto da Stefano De Martino, non andrà in onda. La notizia è stata annunciata dallo stesso ... ilmattino.it

Anna ad Affari Tuoi chiude una partita rocambolesca: dopo un inizio disastroso, per il quale tutti sono rimasti increduli, è riuscita ad arrivare con una cifra rossa sul finale. La reazione di Herbert fa ridere tutti facebook