AEW | Adesso c’è anche l’annuncio ufficiale i Rascalz sono All Elite

I Rascalz sono ufficialmente nella AEW. Dopo settimane di rumors e attese, il presidente Tony Khan ha confermato sui social l’arrivo della stable in federazione. Ora i fan aspettano di vedere come si inseriranno nel roster e quali match porteranno in scena.

A quasi un mese di distanza dalla notizia dell'approdo in AEW dopo la scadenza di contratto con la TNA, per i Rascalz è arrivato anche l'annuncio ufficiale del Presidente Tony Khan sui social, una formalità a questo punto, ma anche un passaggio quasi "sacro" quando una o più Superstar arrivano in AEW. Non si hanno altre notizie sull'accordo, ma nel mese scorso si era parlato di accordo pluriennale per il quartetto, poi diventato trio per l'addio immediato di Trey Miguel che è ritornato subito in TNA dopo che sono riemersi alcuni suoi scivoloni social del passato.

