AEW | I Rascalz sono All Elite contratti pluriennali per tutto il gruppo

I Rascalz, composta da Zachary Wentz, Trey Miguel, Dezmond Xavier e Myron Reed, sono ora membri del roster AEW. I wrestler hanno firmato contratti pluriennali con la compagnia di Tony Khan, lasciando la TNA, che non è riuscita a offrire condizioni competitive. Questa mossa sancisce il loro trasferimento ufficiale alla All Elite Wrestling, consolidando il gruppo come parte integrante del panorama wrestling attuale.

I Rascalz sono ufficialmente parte del roster della AEW. Zachary Wentz, Trey Miguel, Dezmond Xavier e Myron Reed hanno tutti firmato contratti pluriennali con la compagnia di Tony Khan, lasciando la TNA dopo che quest'ultima non è riuscita a pareggiare l'offerta della federazione rivale. Il teaser durante Dynamite. Durante la puntata di Dynamite di mercoledì, la AEW ha ufficialmente anticipato l'arrivo dei Rascalz con un graphic accompagnato dalla scritta "coming soon to AEW". Secondo quanto riportato da Fightful Select, il gruppo era presente nel backstage dello show, con la firma dei contratti avvenuta al più tardi nella prima settimana di gennaio.

