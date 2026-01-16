AEW | Tag team pronto al ritorno dopo quasi due anni di assenza
Il duo composto da The Butcher e The Blade si prepara a tornare in scena nella AEW, dopo quasi due anni di assenza. Questa ripresa segna un momento importante per il team, che riprende il suo percorso nel roster, offrendo nuove opportunità di confronto e crescita nel panorama della wrestling professionale.
Il tag team formato da The Butcher e The Blade sembra pronto a tornare in azione nella AEW dopo un lungo periodo lontano dai ring. L’annuncio è arrivato direttamente da Andy Williams, meglio noto come The Butcher, attraverso un post sui social. L’annuncio di The Butcher su Instagram. Questa settimana The Butcher ha pubblicato su Instagram un messaggio inequivocabile rivolto alla divisione tag team della AEW: “Butcher and Blade sono tornati, str **i. State attenti, tag team. @aew.”* View this post on Instagram A post shared by Andrew Williams (@andycomplains) I due non combattono insieme da quasi due anni: il loro ultimo match risale al 18 gennaio 2024, quando hanno perso contro i Top Flight ( Dante e Darius Martin ) durante un episodio di ROH on Honor Club. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
