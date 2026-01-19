Recentemente, Trey Miguel ha lasciato la AEW pochi giorni dopo il suo debutto, suscitando curiosità tra i fan. La ragione della sua assenza è stata ora ufficialmente rivelata, offrendo una spiegazione chiara e definitiva. Questo episodio ha attirato l’attenzione degli appassionati di wrestling, che ora attendono ulteriori aggiornamenti sul futuro del wrestler e sulle dinamiche interne della promotion.

Il mistero dietro l’assenza di Trey Miguel dalla programmazione AEW è stato finalmente chiarito e la verità è molto più clamorosa di quanto i fan immaginassero. Dopo aver alimentato le speculazioni cancellando tweet legati alla AEW e saltando l’episodio del 17 gennaio di AEW Collision, puntata in cui i suoi compagni dei Rascalz, Dezmond Xavier, Zachary Wentz e Myron Reed, hanno fatto il loro debutto, Miguel è intervenuto sui social. Il 18 gennaio, tramite Instagram, ha annunciato che si sarebbe preso “una pausa dal wrestling”: “Mi sto prendendo una pausa dal wrestling. Per favore rispettate il mio spazio e non taggatemi in post o commenti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Trey Miguel fuori dalla AEW dopo pochi giorni, svelato il motivo dell’assenza

La AEW mette a segno un grandissimo colpo - Secondo Fightful Select, Trey Miguel, Zachary Wentz, Dezmond Xavier e Myron Reed hanno firmato con la compagnia di Tony Khan. spaziowrestling.it

I Rascalz al completo firmano per la #AEW! L'annuncio dell'approdo degli ex #TNA e #WWE è stato dato durante AEW Maximum Carnage: Zachary Wentz, Trey Miguel, Dezmond Xavier e Myron Reed are All Elite! - facebook.com facebook