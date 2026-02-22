Lisa Giovagnoli chi è la moglie di Adriano Pappalardo dal primo incontro il matrimonio e la nascita del figlio Laerte

Lisa Giovagnoli, nota come moglie di Adriano Pappalardo, ha incontrato il marito molti anni fa e hanno deciso di sposarsi. La coppia ha avuto un figlio, Laerte, che oggi ha circa vent’anni. Lisa preferisce mantenere una vita privata lontano dai riflettori, vivendo a Roma con la famiglia. La sua presenza stabile accanto al marito testimonia un legame duraturo, lontano dal mondo dello spettacolo e dai clamori pubblici.

Lisa Giovagnoli è la moglie di Adriano Pappalardo e madre del loro figlio Laerte. Lontana dal mondo dello spettacolo, vive a Roma in totale riservatezza. Nel 2005, Lisa diventa anche nonna del piccolo Leon nato dall’amore tra Laerte e Selvaggia Lucarelli. Lisa e Adriano si sono conosciuti molto giovani e si sono sposati dopo nel 2010, dopo ben 38 anni di fidanzamento. Il primo incontro è avvenuto dal parrucchiere: “ Quando ci siamo incontrati era già famoso, lui andò dal parrucchiere e io lavoravo in una agenzia di spettacoli, facevo l’agente, ma non mi stava simpatico. Mi stava antipatico e quando arrivò su in ufficio gli avevano fatto un taglio di capelli orrendo, ho pensato “Quanto è brutto”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

