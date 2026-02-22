addio a rosario pecoraro una leggenda del palio

Legnano – Se ne va un pezzo di epica, di polvere alzata in curva, di fazzoletti sventolati al cielo. È scomparso all’età di 92 anni, Rosario Pecoraro, per tutti “Tristezza”: un soprannome malinconico per un uomo che ha regalato esplosioni di gioia a intere contrade. Nato a Lercara Friddi il 6 aprile 1933, Pecoraro esordì in Palio di Siena il 2 luglio 1955, nella conchiglia immortale di Piazza del Campo. Da lì iniziò una cavalcata lunga vent’anni: 41 Pali corsi, cinque vittorie conquistate con l’Aquila, la Selva, l’Istrice, la Giraffa e la Lupa. Cinque trionfi che lo hanno consegnato alla leggenda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

