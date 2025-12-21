Addio per sempre ad una leggenda del calcio sport italiano in lutto

Ci sono volti che magari non finiscono in copertina ogni domenica, ma che hanno fatto parte, in silenzio, della nostra vita da tifosi. Uomini di panchina, di spogliatoio, di campi fangosi e trasferte infinite. Uno di questi, uno di quelli veri, se n’è andato nelle scorse ore, lasciando un vuoto enorme in chi il calcio lo ama davvero. Una notizia arrivata quasi sottovoce, come era nel suo stile, ma che in pochi minuti ha fatto il giro d’Italia tra messaggi, ricordi e foto in bianco e nero. Perché dietro quel nome c’è un pezzo di storia del pallone nostrano, quello che profumava di erba bagnata e non di spot pubblicitari. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Ascoli saluta una leggenda bianconera: addio a Eugenio Perico - Storico difensore del Picchio, con 236 presenze tra Serie A e Serie B Il mondo dell'Ascoli Calcio oggi piange la scomparsa di Eugenio Perico, storico difensore classe 1949, venuto a mancare a ...