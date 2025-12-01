Addio ad una leggenda del tennis | è morto Nicola Pietrangeli

Si è spento uno degli sportivi più iconici e raffinati che l’Italia abbia mai avuto, un uomo che ha attraversato quasi un secolo di storia lasciando un segno indelebile non solo nel tennis ma nell’immaginario collettivo del Paese. La morte di Nicola Pietrangeli arriva come una notizia che scuote e commuove, perché porta via non soltanto un campione, ma una figura che aveva trasformato la disciplina sportiva in eleganza, stile, racconto di vita. Se le generazioni più giovani lo avevano conosciuto come simbolo del tennis d’altri tempi, per chi ha vissuto le sue imprese rimane scolpita nella memoria l’immagine del giocatore brillante, affabile, dotato di un rovescio tanto spettacolare quanto celebre. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it