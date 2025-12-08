Ha 102 anni ed è la più longeva di Falconara | tanti auguri alla signora Maria Orsetti

Sabato 6 dicembre il sindaco di Falconara Marittima, Stefania Signorini, ha fatto visita alla signora Maria Orsetti, che lo scorso 2 dicembre ha festeggiato il traguardo straordinario dei 102 anni. Nata a Camerano nel 1923, la signora Orsetti è oggi la cittadina più longeva di Falconara, custode. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

