Menconi, scultore di sapori. Ortaggi come opere d’arte.

Claudio Menconi, noto scultore di sapori, combina arte e gastronomia attraverso creazioni ispirate agli ortaggi. Venerdì ha presentato il suo libro, ‘Un pizzico di sale, un pizzico di pepe e… il Bazzone’, scritto con Elso e David Bellandi e introdotto da Francesco Guccini. Un’opera che unisce aneddoti, ricette e riflessioni sul valore delle tradizioni culinarie e artistiche italiane.

Lo scultore del sapore Claudio Menconi tra aneddoti e creazioni estemporanee venerdì ha presentato il suo libro ‘Un pizzico di sale, un pizzico di pepe e. il Bazzone, scritto insieme ai coautori Elso Bellandi e David Bellandi e con la prefazione dell’amico Francesco Guccini. Lo chef è stato invitato dall’associazione ‘I Talenti’ di Michela Pinelli e ha presentato il volume in un gremito Apuan bar, il locale di via Sforza angolo via Turati. Chef avenzino campione del mondo della categoria decorazione e intaglio dei cibi, a sua fama è culminata con la Medaglia d’oro ottenuta nell’edizione della Coppa del Mondo di Cucina in Lussemburgo nel 2006. 🔗 Leggi su Lanazione.it

