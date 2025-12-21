Che malattia ha Achille Polonara il trapianto e poi il coma | Mi sento molto fortunato

Era il 16 giugno 2025, vigilia di gara-3 della finale scudetto tra Virtus e Brescia. L'annuncio è devastante: Achille Polonara ha la leucemia mieloide, una malattia del sangue e del midollo osseo nella quale le cellule mieloidi (precursori dei globuli bianchi, dei globuli rossi e delle piastrine) proliferano in modo incontrollato, sostituendo le cellule sane. Uno shock per i tifosi e per tutti gli appassionati che avevano seguito con apprensione – e con sollievo, alla fine – la prima battaglia di Achille contro un tumore ai testicoli. Come raccontato alla Gazzetta, le prime avvisaglie erano arrivate il mese prima, con una febbre persistente e una stanchezza insolita: "La febbre non andava via, ero debole, stanco, ma ho pensato fosse dovuto al momento stressante della stagione ". Il cestista azzurro si era sottoposto, giovedì 25 settembre, al trapianto di midollo necessario nella sua battaglia contro la leucemia mieloide.

