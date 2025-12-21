Che malattia ha Achille Polonara il trapianto e poi il coma | Mi sento molto fortunato

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era il 16 giugno 2025, vigilia di gara-3 della finale scudetto tra Virtus e Brescia. L’annuncio è devastante:  Achille Polonara ha la leucemia mieloide, una malattia del sangue e del midollo osseo nella quale le cellule mieloidi (precursori dei globuli bianchi, dei globuli rossi e delle piastrine)  proliferano in modo incontrollato, sostituendo le cellule sane. Uno shock per i tifosi e per tutti gli appassionati che avevano seguito con apprensione – e con sollievo, alla fine – la prima battaglia di Achille contro un tumore ai testicoli. Come raccontato alla  Gazzetta, le prime avvisaglie erano arrivate il mese prima, con una febbre persistente e una stanchezza insolita: “La febbre non andava via, ero debole, stanco, ma  ho pensato fosse dovuto al momento stressante della stagione ”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

che malattia ha achille polonara il trapianto e poi il coma mi sento molto fortunato

© Metropolitanmagazine.it - Che malattia ha Achille Polonara, il trapianto e poi il coma: “Mi sento molto fortunato”

Leggi anche: Achille Polonara, il trapianto e poi il coma: “È stata dura, mi avevano dato poche speranze”

Leggi anche: Il trapianto, il coma e il ritorno a casa che si avvicina: come sta Achille Polonara

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Chi è Achille Polonara: dal successo nel basket alla malattia; Achille Polonara: età, chi è, moglie, la lotta contro la malattia; Ucraina, Tajani: Accordo di pace fatto al 90%. Ma Mosca non cede su Donbass e truppe Nato; Sudafrica, sparatoria in una taverna vicino a Johannesburg: 9 morti e 10 feriti.

malattia ha achille polonaraAchille Polonara a Verissimo, dal successo alla malattia: chi è il cestista - Il cestista azzurro si era sottoposto, giovedì 25 settembre, al trapianto di midollo necessario nella sua battaglia contro la leucemia mieloide. msn.com

malattia ha achille polonaraChe malattia ha Achille Polonara, il trapianto e poi il coma: “Mi sento molto fortunato” - L’annuncio è devastante: Achille Polonara ha la leucemia mieloide, una malattia del sangue e del midollo osseo nell ... msn.com

Achille Polonara che malattia ha avuto? Ecco come sta oggi l'atleta - Achille Polonara ha avuto una leucemia mieloide acuta, una forma aggressiva di tumore del sangue che colpisce il midollo osseo e compromette la produzione delle cellule sane. tag24.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.