Achille Polonara a Verissimo dal successo alla malattia | chi è il cestista

(Adnkronos) – Dal successo alla malattia. Achille Polonara sarà ospite oggi, domenica 21 dicembre, a Verissimo per parlare della sua lotta contro la leucemia mieloide. Achille Polonara è nato ad Ancona nel 1991. All’età di 15 anni è entrato nelle giovanili del Teramo Basket ed è sceso per la prima volta in campo in Serie . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: 'Le Iene presentano: La Cura', anticipazioni stasera: dal caso del cestista Achille Polonara alle "operazioni chirurgiche non necessarie" a Palermo Leggi anche: Verissimo, Achille Costacurta chi è: dal tentato suicidio alla rinascita Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Achille Polonara ospite a Verissimo domenica 21 dicembre; Achille Polonara ospite a Verissimo: le sue battaglie e il ritorno alla vita dopo la leucemia; Achille Polonara ospite domenica a Verissimo; Chi è Achille Polonara: dal successo nel basket alla malattia. Achille Polonara a Verissimo, dal successo alla malattia: chi è il cestista - Il cestista azzurro si era sottoposto, giovedì 25 settembre, al trapianto di midollo necessario nella sua battaglia contro la leucemia mieloide. adnkronos.com

Achille Polonara: ecco chi sono i genitori e le sue origini - Scopri le origini di Achille Polonara: genitori, infanzia, adolescenza e il forte legame con la sua città natale ... tag24.it

Come sta Achille Polonara - A giugno Achille Polonara, giocatore di basket di 33 anni della Dinamo Sassari, era stato ricoverato all’Ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna per una leucemia mieloide acuta, cioè un grave tumore ... ilpost.it

Achille Polonara ospite a Verissimo: le sue battaglie e il ritorno alla vita dopo la leucemia facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.