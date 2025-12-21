Verissimo Achille Polonara parla della sua malattia e del coma

Un racconto intenso quello di Achille Polonara, e di sua moglie, a Verissimo: il cestista sta combattendo con la leucemia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Verissimo, Achille Polonara parla della sua malattia e del coma Leggi anche: Achille Polonara a Verissimo, dal successo alla malattia: chi è il cestista Leggi anche: Che malattia ha Achille Polonara, il trapianto e poi il coma: “Mi sento molto fortunato” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Achille Polonara ospite a Verissimo domenica 21 dicembre; Achille Polonara ospite a Verissimo: le sue battaglie e il ritorno alla vita dopo la leucemia; Verissimo, oggi domenica 21 dicembre: gli ospiti e le interviste; Chi è Achille Polonara: dal successo nel basket alla malattia. Achille Polonara, chi è la moglie Erika Bufano. Il supporto della famiglia durante la malattia del cestista - Il cestista italiano Achille Polonara è sposato da sei anni con l'ex modella e imprenditrice, Erika Bufano. corrieredellumbria.it

Achille Polonara, Erika racconta il coma del cestista: «Lo andavo a trovare tutti i giorni e gli facevo sentire gli audio dei bimbi e una canzone di Olly» - Achille Polonara torna a parlare della sua malattia con una storia di speranza raccontata senza filtri. msn.com

Achille Polonara e la moglie Erika: matrimonio, figli e amore vero - Achille Polonara e la moglie Erika: chi è, la storia d’amore, il matrimonio, i figli e il sostegno nella malattia ... tag24.it

Verissimo, gli ospiti del 20 e 21 dicembre: la storia di Achille Polonara, Claudio Amendola presenta I Cesaroni - facebook.com facebook

#achille polonara ospite di #verissimo: le sue battaglie e il ritorno alla vita dopo la #leucemia x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.