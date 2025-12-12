AC Boilers cinque mesi in più per la cessione | i sindacati chiedono garanzie per i lavoratori

AC Boilers ha ottenuto un'estensione di cinque mesi per la cessione, nel tentativo di risolvere una vertenza in corso da oltre due anni. La proroga rappresenta un ulteriore tentativo di trovare una soluzione stabile, mentre sindacati e lavoratori chiedono garanzie per il loro futuro e la tutela dei posti di lavoro.

Cinque mesi in più per provare a sbloccare una vertenza che va avanti da oltre due anni e che continua a tenere con il fiato sospeso decine di lavoratrici e lavoratori. È questo l’esito dell’ultimo passaggio nella complessa procedura che riguarda Ac Boilers, per la quale resta aperto il confronto. Baritoday.it ANTEPRIMA - Bilocale parzialmente arredato - EURO 450,00 0112638046 _ [email protected] Pozzo Strada - Fermata metro "Monte Grappa" - via Rey - In palazzina di soli cinque piani, non dotata di ascensore condominiale, disponiamo di bilocale non arr - facebook.com facebook

chicks #animals #broilerchicken #shortsvideo #viral #poultry #shorts

Video chicks #animals #broilerchicken #shortsvideo #viral #poultry #shorts Video chicks #animals #broilerchicken #shortsvideo #viral #poultry #shorts