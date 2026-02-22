Abruzzo 4 escursionisti bloccati sulla Maiella | il salvataggio in elicottero

Quattro escursionisti romani sono rimasti bloccati sulla Maiella a causa di un temporale improvviso. La sera, il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, insieme all’Aeronautica Militare, hanno inviato un’elicottero per recuperarli. Le condizioni avverse hanno reso difficile l’intervento, ma alla fine tutti sono stati tratti in salvo intorno alle 22:30. Il gruppo aveva deciso di salire sul Monte Cavallo e Sella Acquaviva senza prevedere il maltempo che si è abbattuto sulla zona.

Quattro escursionisti romani sono rimasti bloccati ieri sulla Maiella, Monte Cavallo e Sella Acquaviva, e sono stati tratti in salvo, solo attorno alle 22:30, dopo un articolato intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, in collaborazione con l'Aeronautica Militare. I ragazzi, due nati nel 2003 e due nel 2004, si trovavano in difficoltà in un tratto montano innevato e esposto. Una prima squadra di tecnici del Soccorso Alpino ha raggiunto il gruppo a piedi, mentre una seconda squadra, con medico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, ha fornito assistenza sanitaria avanzata sul posto.